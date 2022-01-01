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19:20 01.01.2022

Громадяни ОАЕ з 10 січня матимуть змогу їздити за кордон лише після вакцинації від COVID-19, зокрема бустерними дозами

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Громадяни ОАЕ з 10 січня матимуть змогу їздити за кордон лише після вакцинації від COVID-19, зокрема бустерними дозами

Влада ОАЕ схвалила рішення, що з 10 січня громадяни країни зможуть виїжджати за кордон лише після завершення вакцинації, включно з бустерними дозами вакцини, повідомило агентство WAM.

"Оголошення відповідає уявленню (влади - ІФ) країни про фазу відновлення від пандемії та посилення національних зусиль у всіх секторах зі збереження здоров'я та безпеки всіх громадян у зв'язку з глобальною епідеміологічною ситуацією та нинішнім високим рівнем захворюваності", - зазначає агентство.

До того ж винятки з цього розпорядження торкнуться осіб, які мають медичний відвід від вакцинації, осіб, які подорожують "гуманітарними справами", а також людей, які виїжджають з країни для лікування та з медичних причин.

За даними статистичного сайту Worldometers, загалом в ОАЕ за час пандемії виявили понад 764,4 тис. випадків зараження коронавірусом, понад 2,1 тис. пацієнтів із COVID-19 померли. Одужали понад 745 тис. осіб.

 

 

Теги: #вакцинація #вимоги #поїздка #оае
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