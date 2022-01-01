Актриса Бетті Вайт померла на сотому році життя

Володарка шести премій "Еммі" американська актриса та телеведуча Бетті Вайт померла 31 грудня, не доживши до свого 100-річчя трохи більше двох тижнів, повідомляє журнал "People" із посиланням на особистого агента актриси.

"Бетті пішла рано-вранці - спокійно, уві сні", - наводить слова представника актриси видання.

Вайт народилася 17 січня 1922 року в Ок-Парк, Іллінойс, США. Найбільшу популярність їй принесли комедійні ролі на телебаченні ("Золоті дівчатка", "Шоу Мері Тайлер Мур", "Красуні в Клівленді"), хоча вона знімалася - особливо з кінця 90-х років - і в кіно ("Ливень" (1998) , "Історія про нас" (1999), "Лейк Плесід: Озеро страху" (1999), "Пропозиція" (2009) та "Знову ти" (2010).

Крім шести премій "Еммі", актриса чотири рази номінувалася на премію "Золотий глобус", двічі ставала володаркою премії "Гільдії кіноакторів США" за найкращу жіночу роль у комедійному серіалі, а також отримала почесну нагороду гільдії "за внесок у кінематограф".