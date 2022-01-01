"Укрзалізниця" відкрила лаунж-зону на центральному залізничному вокзалі в Києві

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) відкрило на центральному залізничному вокзалі Києва (на першому поверсі будівлі, зліва від головного входу) свою першу цілодобову лаунж-зону Business & Family Lounge.

Як повідомляє УЗ, в розпорядженні гостей лаунжу буде: коворкінг-зона; переговорна кімната; дитяча кімната з м'якою ігровою поверхнею; вбиральня з пеленальним столиком і дитяче меню; зона відпочинку і бар-зона; бібліотека LibrariUZ; душові кімнати і зона чищення взуття.

Зазначається, що раніше на цьому місці був сервісний центр, який капітально відремонтували і перепланували.

У 2022 році УЗ планує відкрити аналогічні лаунжі на вокзалах найбільших міст України.