Події

11:11 01.01.2022

В Україні за минулу добу на пожежах загинули 12 людей

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В Україні за минулу добу на пожежах загинули 12 людей

В Україні в святковий період зросла кількість пожеж у житловому секторі, викликаних порушенням правил пожежної безпеки під час користування електрогірляндами, піротехнікою або необережним поводженням з вогнем, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Загалом за минулу добу, 31 грудня, в Україні виникло 125 пожеж у житловому секторі, на яких загинули 12 громадян і травмовані ще 4 людини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 31 грудня до 4 січня органи управління та формування ДСНС несуть службу в посиленому режимі. Для забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та події, в системі ДСНС на цілодобовому чергуванні перебувають понад 7 тис. людей особового складу та 2 тис. одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.

Теги: #пожежі #жертви #дснс
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