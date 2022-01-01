Події

07:43 01.01.2022

Подружжя Порошенків привітало українців із новим роком одночасно з Зеленським

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Подружжя Порошенків привітало українців із новим роком одночасно з Зеленським

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною окремою трансляцією, що йшла у паралель з відеозверненням президента України Володимира Зеленського, привітали українців з прийдешнім 2022 новим роком.

Трансляція у Порошенка розпочалася через 15 хвилин після початку відеозвернення глави держави та тривала одночасно зі зверненням Зеленського на сторінці Порошенка у Facebook, а також на телеканалах "Прямий" та "5 канал".

Водночас телеканал "Прямий" транслював новорічне вітання президента України після трансляції відеозвернення Порошенка.

 

 

 

Теги: #новий_рік #порошенко #привітання
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