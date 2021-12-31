Саакашвілі вперше повідомив про те, що він має маленьку дочку

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, котрий перебуває у в'язниці в Руставі, вперше публічно визнав, що він має малолітню дочку - Еліс-Марію Саакашвілі.

"Це перший Новий рік, який я зустрічаю у в'язниці, але це й перший Новий рік, коли з екрана телевізора в новорічному концерті на каналі "Мтаварі архі" візьме участь найменша учасниця разом зі своєю мамою - Еліс-Марія Саакашвілі, моя найулюбленіша дівчинка й наймолодша дочка", - написав екс-президент у соцмережах.

Він не назвав ім'я матері своєї дочки, але раніше ЗМІ повідомляли, що відома грузинська співачка Софо Ніжарадзе, яка живе у США, в червні 2020 року народила дочку, її назвали Еліс-Марія.

За інформацією ЗМІ, в 2014 році Саакашвілі придбав у Нью-Йорку квартиру вартістю $2 млн для своєї давньої знайомої Софо Ніжарадзе.

Поки що невідомо, чи відвідає Ніжарадзе свого цивільного чоловіка в Руставській в'язниці, де Саакашвілі неодноразово відвідувала його українська цивільна дружина, депутат Верховної Ради Єлизавета Ясько. Офіційна дружина Саакашвілі - Сандра Руловс так жодного разу й не приїхала у в'язницю до Саакашвілі.

Саакашвілі таємно прибув у Грузію 29 вересня. 1 жовтня його затримали у Тбілісі, після чого помістили у в'язницю в місті Руставі, де він оголосив голодовку. 8 листопада його без узгодження з родичами й адвокатами перевели із в'язниці в місті Руставі в тюремну лікарню в Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий госпіталь у місті Горі, де він припинив голодовку.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його відразу, тільки-но він перейде кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу - сфальсифікованими.