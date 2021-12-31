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07:39 31.12.2021

Конференція ООН із ДНЯЗ переноситься через пандемію COVID-19

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Конференція ООН із ДНЯЗ переноситься через пандемію COVID-19

Учасники запланованої на січень 2022 року конференції Організації Об'єднаних Націй з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) погодилися перенести форум на серпень у зв'язку з різким сплеском заражень коронавірусом в Нью-Йорку, де розташована штаб-квартира, і в однойменному штаті, повідомляють ЗМІ.

Проведення конференції, на якій планується підбити підсумки виконання ДНЯЗ, через пандемію COVID-19 відкладається вже протягом двох років.

Рішення було ухвалено після консультацій учасників форуму з головою конференції Густаво Злаувіненом.

"Це гідне жалю рішення, але нинішні обставини не залишають нам іншого вибору", - заявив Злаувінен.

Як повідомили напередодні ЗМІ, у середу в американському штаті Нью-Йорк було зареєстровано новий рекорд випадків зараження COVID-19: 67 тис. 90 випадків, що на 64% більше, ніж на день раніше.

Уряд штату також повідомив про 97 смертей, пов'язаних із COVID-19.

 

 

Теги: #конференція #дняз #перенесення #оон
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