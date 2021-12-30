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22:07 30.12.2021

Бельгійці продовжують обмінювати бельгійські франки через 20 років після запровадження євро

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Бельгійці продовжують обмінювати бельгійські франки через 20 років після запровадження євро

Єдина європейська валюта євро надійшла в обіг 20 років тому - 1 січня 2002 року - у 12 країнах ЄС, включно з Бельгією, проте на руках у бельгійців ще залишаються 17 млрд. бельгійських франків, що відповідає приблизно 426 млн. євро.

"Щодня ми приймаємо людей, які приходять обмінювати свої бельгійські франки. 74 тис. банкнот принесли до Національного банку Бельгії у 2021 році, що є еквівалентом близько 2 млн євро", - заявила у четвер телеканалу RTBF представник банку Сара Бонмарьяж.

На відміну від Франції, Італії та інших країн ЄС, Національний банк Бельгії не припиняв приймати для обміну бельгійські франки, що пішли в історію.

Будь-яка банкнота, випущена після 1944 року, досі конвертується у євро. При обміні понад 3 тис. євро необхідно довести законність походження своїх бельгійських франків.

Достатньо пред'явити посвідчення особи, щоб отримати євро в обмін на бельгійські франки. При цьому, уточнює RTBF, обмінюються лише банкноти від 100 франків і вище. З 2004 року вже не можна обміняти банкноти у 20 та 50 франків. У результаті таких банкнот не вдалося обміняти на суму 188 млн. доларів.

 

 

Теги: #обмін #євро #бельгія #франки
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