РНБО підтримала запропоновані Зеленським протокольні доручення про вирівнювання зарплат військовослужбовців та забезпечення житлом ветеранів

Рада національної безпеки і оборони під час засідання в четвер підтримала запропоновані президентом Володимиром Зеленським протокольні доручення щодо вирівнювання зарплат військовослужбовців та забезпечення житлом діючих військовослужбовців та ветеранів, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Президент запропонував декілька протокольних доручень, які були проголосовані. Йдеться про забезпечення житлом військовослужбовців та ветеранів… Також ухвалили протокольне доручення протягом місяця вирішити питання вирівнювання зарплат військовослужбовців", - сказав Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО в четвер.

За його словами, безпосередній контроль за забезпеченням військовослужбовців та ветеранів житлом покладено на міністра оборони Олексія Резнікова.

"Безпосередній контроль з цього питання покладається на міністра оборони Олексія Резнікова. Що стосується міністра із захисту наших ветеранів (міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна – ІФ), вона також цим займатиметься", - підсумував він.