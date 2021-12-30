Данілов дав зрозуміти, що питання санкцій до Порошенка на засіданні РНБО в четвер не порушувалося

Рада національної безпеки та оборони України не розглядала питання застосування санкцій щодо п'ятого президента України (2014-2019), лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, дав зрозуміти секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Відповідаючи на запитання журналіста на брифінгу в четвер за підсумками засідання РНБО, чи розглядалося питання санкцій щодо Порошенка, Данилов сказав: "Ми працюємо лише з документами. Якщо відповідний документ буде направлено до апарату РНБО інституціями, які мають на це право, а їх п'ять, обов'язково це питання розглянемо та винесемо його на засідання РНБО, бо ми по-іншому працювати не можемо”.

За словами секретаря Ради, саме рішення залежатиме від рішення членів РНБО.

Перед цим Данілов перерахував 21 питання, які порушувалися на засіданні РНБО у четвер, і жодне з них не стосувалося особисто Порошенка.