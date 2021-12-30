РФ може скористатися внутрішньою дестабілізацією в Україні, важливо цього не допустити

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що Росія може скористатися дестабілізацією ситуації всередині України, тому важливо цього не допустити.

"На сьогодні внутрішня дестабілізація в нашій країні – це питання номер один для РФ. Якщо буде внутрішня дестабілізація, яка відбувалася раніше, РФ може скористатися цією можливістю", - сказав Данілов на брифінгу в Києві в четвер.

"Наше завдання – цього не допустити", - підсумував секретар РНБО.