Протиаварійні роботи в Гостиному дворі в Києві розпочнуться 31 грудня

Протиаварійні роботи у Гостиному дворі, що розташований на столичному Подолі, розпочнуться 31 грудня, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Вже завтра, 31 грудня, роботи буде розпочато. Їхня загальна вартість становить 33 203 881 грн", - написав Ткаченко у Telegram у четвер.

Він зазначив, що Національний заповідник "Софія Київська", який є балансоутримувачем Гостиного двору, за переговорною процедурою визначив підрядником робіт ТОВ "Інжинірингова компанія планета буд".

"Попереду два активні місяці, за які підрядник повинен забезпечити для пам'ятки належний стан для подальшої реставрації. Але головне – ми розпочинаємо відновлення Гостиного двору. Не лише де-юре, а й де-факто", - наголосив міністр.

Він нагадав, що до переліку протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт у Гостиному дворі входять, зокрема, чищення цегли та металевих елементів, залізобетонних перекриттів; облаштування покриття парапету, перил; розчищення внутрішнього подвір’я від будівельного сміття, а також накриття армованою плівкою (для захисту від потрапляння вологи) стін та перекриттів у місцях демонтованих конструкцій.

Гостиний двір загальною площею 9 433 кв. м з 1994 року перебував в оренді приватної структури ВАТ "Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство "Укрреставрація".

У березні 2016 року регіональне відділення Фонду держмайна у м. Києві звернулося до Господарського суду Києва з позовом про розірвання договору оренди будівлі Гостиного двору, укладеного з ПАТ "Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство "Укрреставрація". Підставою для пред'явлення позову стало невиконання орендарем своїх зобов'язань зі збереження пам'ятки та утримання її в належному стані, чим створено загрозу її руйнування. ФДМ просив суд зобов'язати орендаря повернути йому державне нерухоме майно - будівлю-пам'ятку архітектури місцевого значення "Гостиний двір" загальною площею 9 433 кв. м.

Договір оренди було укладено 18 березня 1994 року, і відповідно до нього орендар брав на себе повну відповідальність за збереження цієї пам'ятки архітектури та утримання будівель у належному санітарному, протипожежному та технічному стані. Однак, згідно з актом обстеження від 10 грудня 2015 року, було з’ясовано, що ніякі будівельні роботи на орендованому об'єкті не проводилося. В акті зафіксовано також відсутність настилу даху будинку, вікон та дверей будівлі, зовнішнього та внутрішнього оздоблення будівлі, а також часткове (мінімальне) підтоплення підвальних приміщень.

Фонд направив на адресу відповідача пропозицію про дострокове розірвання договору оренди, яку було повернено з позначкою відділення поштового зв'язку у зв'язку із закінченням встановленого терміну зберігання.

Господарський суд Києва в листопаді 2016 року відмовив регіональному відділенню Фонду держмайна в Києві в задоволенні позову про розірвання договору оренди будівлі Гостиного двору.

З метою захисту інтересів держави прокуратура Києва за власної ініціативи розпочала розгляд цієї справи та оскаржила рішення суду першої інстанції в апеляційному господарському суді Києва.

Київрада у листопаді 2017 року ухвалила рішення про згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності низки об'єктів культури та спорту, що перебувають на балансі держави, серед яких – пам'ятка архітектури місцевого значення Гостиний двір (Контрактова площа, 4).

1 березня 2018 року апеляційний господарський суд Києва розірвав договір про оренду Гостиного двору на столичному Подолі, укладений регіональним відділенням Фонду держмайна (ФДМ) у Києві з ПрАТ "Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство "Укрреставрація".

У травні 2018 року Верховний Суд України залишив чинним рішення повернути будівлю Гостиного двору на Контрактовій площі у Києві у власність держави.

30 січня 2021 року глава Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо передачі Гостиного двору на баланс міністерства. Він також повідомив про плани підписати меморандум між міністерством та громадською організацією "Музей сучасного мистецтва" з метою створити на базі Гостиного двору культурний хаб.

19 травня 2021 року Кабінет Міністрів змінив категорію пам'ятки "Гостиний двір" у Києві на категорію національного значення, а також надав охоронний номер.

У червні Фонд державного майна України передав Гостиний двір у сферу управління Міністерства культури та інформаційної політики.