Влада РФ визнала Шендеровича, Толоконникову, Гельмана ЗМІ-іноагентами

Мін’юст наділив статусом ЗМІ - іноземного агента активістів опозиції - письменника-сатирика Віктора Шендеровича, учасницю гурту Pussy Riot Надію Толоконникову, галериста Марата Гельмана та ще п'ятьох осіб, повідомляє у п'ятницю сайт відомства.

"30 грудня на виконання вимог чинного законодавства РФ Мін’юстом до реєстру іноземних агентів внесено таких фізичних осіб: Шендерович Віктор Анатолійович, Алексєєв Андрій Вікторович, Толоконникова Надія Андріївна, Гельман Марат Олександрович, Бекбулатова Таїсія Львівна, Владикіна Олена Сергіївна, Бєляєв Іван Михайлович, Нікульшина Вероніка Юріївна", - йдеться у повідомленні.

У ньому зазначається, що, згідно з отриманими відомостями, "ці особи систематично здійснюють поширення матеріалів для невизначеного кола осіб, отримуючи при цьому іноземне фінансування".