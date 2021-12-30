Події

16:50 30.12.2021

Влада РФ визнала Шендеровича, Толоконникову, Гельмана ЗМІ-іноагентами

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Мін’юст наділив статусом ЗМІ - іноземного агента активістів опозиції - письменника-сатирика Віктора Шендеровича, учасницю гурту Pussy Riot Надію Толоконникову, галериста Марата Гельмана та ще п'ятьох осіб, повідомляє у п'ятницю сайт відомства.

"30 грудня на виконання вимог чинного законодавства РФ Мін’юстом до реєстру іноземних агентів внесено таких фізичних осіб: Шендерович Віктор Анатолійович, Алексєєв Андрій Вікторович, Толоконникова Надія Андріївна, Гельман Марат Олександрович, Бекбулатова Таїсія Львівна, Владикіна Олена Сергіївна, Бєляєв Іван Михайлович, Нікульшина Вероніка Юріївна", - йдеться у повідомленні.

У ньому зазначається, що, згідно з отриманими відомостями, "ці особи систематично здійснюють поширення матеріалів для невизначеного кола осіб, отримуючи при цьому іноземне фінансування".

Теги: #іноагенти #рф
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