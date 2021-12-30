Ініціативна група "Першого грудня" застерігає, що політпереслідування Порошенка стане "щедрим подарунком" РФ і викличе розчарування союзників України

Ініціативна група "Першого грудня" оприлюднила звернення, в якому заявляє, що політичне переслідування президентом України Володимиром Зеленським лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка стане "щедрим подарунком" РФ та викличе чергове розчарування союзників України.

У зверненні наголошується, що очікуваних системних змін на краще в країні не відбулося – наростає політична криза, а на неї накладаються економічні та енергетичні кризи.

"Ми поділяємо тривогу українських правозахисників, які фіксують численні випадки порушення прав людини, нехтування верховенством права, руйнування парламентаризму, намагання перетворити суддів на слухняних виконавців волі Офісу президента України… Замість відділення бізнесу від влади, чого очікувало суспільство від нової керівної сили, щораз більше проявляється прагнення контролювати бізнес і прибрати своїх конкурентів з політичного ринку. Помітними стають спроби зменшити в країні політичну свободу. Знову з’явилися "темники", наявні ознаки цензури", - йдеться у зверненні.

Ініціативна група також заявляє, що вручення підозри у скоєнні державної зради та сприянні терористичній організації Порошенка – "один із проявів небезпечного крену в політиці президента Зеленського".

"Підозра має бути обґрунтованою, але в офіційній версії вона не містить жодного аргументу, який би доводив такий умисел. Тому вона є юридично нікчемною і свідчить про очевидне політичне переслідування чинним президентом свого опонента. Як можна не бачити, що таке переслідування стане щедрим подарунком державі-агресору й викличе чергове розчарування союзників України, допомога з боку яких в умовах російської агресії є необхідною передумовою нашої перемоги?! Це переслідування лише поглибить розкол у державі, оскільки сподобається одним й гальванізує протест з боку інших. Чи цього хоче президент Зеленський, коли на кордонах нашої країни стоять ворожі війська?" - йдеться у тексті звернення,

Водночас група вважає, що країну "можна і треба консолідувати, опанувавши якісно іншу методологію, до якої не звикла наша система державного управління, а саме: невтомного узгодження своїх дій з політичними партнерами й опонентами, пошуку спільної стратегії національного розвитку на основі спільної ціннісної платформи".

Наголошується також, що єдиний поділ, який мають дозволити собі українці нині – це поділ на тих, хто особисто захищає країну від російської агресії, та тих, хто їм допомагає її захистити, оскільки саме це допомогло Україні вистояти у 2014 році.

"Тому ще і ще раз закликаємо усіх нас: стишімо запал міжпартійних і міжособистісних суперечок! Навчімося розрізняти головне від другорядного – і єднаймося у цьому головному!" - зазначили у групі.

Крім того, ініціативна група додала, що у 2010-2013 роках намагалася застерегти Віктора Януковича та його команду, що політичний режим, який ігнорує громадянське суспільство, порушує права людини та не дотримується верховенства права, приречений на поразку.

"В цих умовах влада швидко втрачає легітимність. Сьогодні ми хотіли б спрямувати свій остережний голос як до президента Зеленського, так і до всіх учасників політичного процесу. Потенціал України неймовірний, і гріш ціна буде всім нам, якщо ми його змарнуємо!" - підсумували у групі "Першого грудня".