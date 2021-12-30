Курц почне працювати у 2022 році в компанії американського мільярдера Пітера Тіля

Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц наступного року розпочне роботу в інвестиційній компанії Thiel Capital, яку заснував американський бізнесмен німецького походження Пітер Тіль, повідомляють європейські ЗМІ.

За їхніми даними, на початку 2022 року Курц розпочне роботу у компанії на посаді "глобальний стратег".

Згідно з інформацією низки ЗМІ, для виконання своєї роботи екс-канцлер курсуватиме між Європою, де у нього залишиться сім'я, та США, де базується компанія Thiel Capital.

На початку грудня Курц оголосив рішення піти з політики. За його словами, останні місяці були "надзвичайно складним часом" та "американськими гірками в плані емоцій". Курц тоді зазначив, що недавнє народження сина допомогло йому усвідомити, що він більше не хоче займатися політикою, а хоче зосередитись на сім'ї.

Курц був федеральним канцлером Австрії з 2017-го до 2019-го та з 2020-го до 2021-го. До цього в період із 2013-го до 2017-го він обіймав посаду міністра закордонних справ країни. На момент обрання Курц став наймолодшим міністром уряду Австрії.

У 2017 році Австрійська народна партія, яку очолював Курц, перемогла на виборах, після чого він став канцлером. Проте 2019 року йому довелося піти у відставку після того, як парламент виніс вотум недовіри уряду. Причиною стала поява у ЗМІ відеозапису, на якому колишній віце-прем'єр Австрії Гайнц‑Крістіан Штрахе веде переговори з дівчиною, яку у ЗМІ назвали "племінницею російського олігарха". На відео вона пропонує політику гроші та підтримку на виборах в обмін на послуги у відповідь.

Після цього АНП знову перемогла на дострокових виборах, завдяки чому Курц зміг стати вдруге канцлером. Новий уряд країни був сформований із АНП та партії "Зелених".

У жовтні 2021 року прокуратура розпочала проти Курца та деяких його прихильників розслідування справи про корупцію. Їх обвинувачували у підкупі журналістів. Курц не визнав обвинувачення, проте вирішив піти у відставку, щоб запобігти політичній кризі в країні.