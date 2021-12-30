СБУ повідомила про підозру командиру бойовиків, який керував обстрілами по українських позиціях на Луганщині

Служба безпеки України повідомила про підозру учаснику незаконних збройних формувань так званої ЛНР, якого раніше затримали під час спроби перетнути лінію розмежування.

"За попередньою інформацією він втратив орієнтири на місцевості та вийшов на українські позиції. Бойовик був у військовій формі російського зразка. Під час досудового розслідування встановлено, що затриманий є командиром ворожого мотострілецького підрозділу. Під його керівництвом бойовики угруповання брали участь в обстрілах позицій українських військових", – повідомляє прес-служба СБУ.

Крім того, за даними слідства, у лютому 2020 року зловмисник набув громадянства РФ.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії щодо встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.