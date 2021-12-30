"Укравтодор" планує до 2024 року ліквідувати всі небезпечні місця на дорогах

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") у 2020-2021 рр. ліквідувало 28 місць концентрації ДТП, а до 2024 року планує ліквідувати всі небезпечні місця на дорогах, повідомляється на Facebook-сторінці президентської програми "Велике будівництво".

У повідомленні наголошується, що за 2020-2021 роки фінансування безпеки дорожнього руху становило 16,3 млрд грн, що вдвічі більше порівняно з 2016-2017 роками.

Завдяки збільшенню фінансування галузі за два роки вдалося влаштувати 1 254 км освітлення. За 2018-2019 роки було зроблено 179 км освітлення. Крім того, збільшилася кількість встановлених дорожніх знаків – 54 тис. шт. у 2021 році порівняно з 42 тис. шт. у 2020 році. Поточного сезону було також зроблено 26 тис. км дорожньої розмітки, що на 1 тис. км більше, ніж у попередньому році.

"До того ж спільно з "Агентами Змін" розробили проект нової дорожньої навігації. Вона дозволяє запобігти ДТП через незрозумілу розмітку, дорожні знаки тощо. Нова дорожня навігація вже другий рік облаштовується на об’єктах "Великого будівництва", - йдеться в повідомленні.

Для безпеки пішоходів за останні два роки у всій Україні встановили 1,2 млн м. металевого бар'єрного огородження вздовж державних доріг, що у 2,6 разу більше, ніж за 2018-2019 рр.

Окрім того, минулого року "Укравтодор" облаштував майже 206,03 тис. погонних метрів тротуарів, а поточного – удвічі більше: 420 тис. п. м., що у 9,6 разу перевищує показник 2019 року. Практика показала, що людям часто доводиться йти прямо дорогою з інтенсивним рухом транспорту, ризикуючи життям та здоров'ям через відсутність пішохідної зони, зазначають у компанії. "За останні два роки ці фактори відіграли важливу роль у ліквідації 28 місць концентрації ДТП. У наступному році плануємо зробити все, аби виправити ситуацію на ще 18 локаціях. Мета "Укравтодору" – до 2024 року ліквідувати всі небезпечні місця на дорогах", - ідеться у повідомленні.

Як наголошується на сторінці програми, важливою умовою став законопроект №1061, який запровадив аудит безпеки автомобільних доріг. З 1 березня 2021 року, згідно із законом, обов'язковому аудиту підлягають дороги міжнародного та національного значення.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що всього за цей рік у межах ініційованої ним програми "Велике будівництво" відновили та збудували понад 7 тис. км доріг різного значення у всій країні.