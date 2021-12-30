Події

10:42 30.12.2021

Пенітенціарна служба Грузії повідомила про відповідність закону переведення Саакашвілі зі шпиталю до в'язниці

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Пенітенціарна служба Грузії повідомила про відповідність закону переведення Саакашвілі зі шпиталю до в'язниці

Пенітенціарна служба Грузії підтвердила інформацію про переведення колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі з військового шпиталю Горі до в'язниці в місті Руставі.

"Виходячи з великого суспільного інтересу, повідомляємо, що 30 грудня ув'язненого Міхеіла Саакашвілі переведено до Руставської в'язниці у повній відповідності до закону", - йдеться у повідомленні служби.

Саакашвілі прибув до Грузії 29 вересня, а 1 жовтня був затриманий у Тбілісі, після чого ув'язнений у Руставі, де оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели до військового шпиталі у Горі, де він припинив голодування.

У Грузії Саакашвілі проходить у декількох кримінальних провадженнях. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення сфальшованими.

Теги: #саакашвілі #пенітенціарна_служба
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