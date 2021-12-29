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16:20 29.12.2021

Україна повністю входить у "жовту зону" епіднебезпеки, очікується відновлення зростання захворюваності на COVID-19 із середини січня - KSE

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Україна повністю входить у "жовту зону" епіднебезпеки, очікується відновлення зростання захворюваності на COVID-19 із середини січня - KSE

Україна повністю входить у "жовту зону" епіднебезпеки, проте очікується відновлення зростання захворюваності на COVID-19 із середини січня, прогнозують експерти Київської школи економіки (KSE).

"Ми в KSE очікуємо на подальше розвантаження медичної системи в найближчі один-два тижні, а після цього, приблизно з середини січня, очікуємо зростання захворюваності на COVID-19", - сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко на щотижневому онлайн-брифінгу в середу .

Експерти KSE не очікують на вихід України в "зелену зону" епіднебезпеки в першому кварталі 2022 року.

Водночас, говорячи про прогнози на 2022 рік, Ганиченко сказав, що Україні потрібно знизити рівень захворюваності вдвічі-втричі, щоб вийти на "зелений рівень" епіднебезпеки.

Аналітик Центру економіки охорони здоров'я KSE Катерина Кузьмінова повідомила, що за останній тиждень смертність від СOVID-19 в країні знизилася на 25%.

"Оскільки показник смертності є відкладеним показником і тренди у смертності слідують за кількістю нових випадків і госпіталізацій із відставанням у декілька тижнів, ми очікуємо на продовження спаду найближчими тижнями", - пояснила вона.

Коментуючи ситуацію з вакцинацією, експерти KSE зазначили, що за останній тиждень темпи вакцинації знизилися на 25%, проте очікується, що їх вдасться компенсувати завдяки введення бустерних та додаткових доз вакцини.

Україна наближається до мети ВООЗ із вакцинації 40% населення до кінця 2021 року – одну дозу вакцини отримали більше ніж 40% населення у 20 із 25 областей України, констатують у KSE. Найвищий рівень вакцинації спостерігається у Києві та Київській області (відповідно 72% та 58%), найнижчий – на Закарпатті (32%).

Теги: #kse #жовта_зона
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