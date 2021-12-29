Події

13:48 29.12.2021

Один із двох потягів Skoda вийде на маршрут Київ-Львів 30 грудня – УЗ

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Один із двох потягів Skoda вийде на маршрут Київ-Львів 30 грудня – УЗ

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у четвер, 30 грудня, відправить у перший рейс після ремонту перший двоповерховий електропоїзд Skoda за маршрутом №747 Київ – Львів.

Як повідомила прес-служба компанії в середу, поїзд відправлятиметься з Києва о 16:41 і прибуватиме до Львова о 00:45. Дорогою він зупинятиметься на станціях Вінниця, Хмельницький, Тернопіль тощо.

Водночас уточнюється, що ремонт 6-вагонного електропоїзда чеського виробництва Skoda 2012 року випуску виконав Київський електровагоноремонтний завод "Укрзалізниці". Поїзд прибув на підприємство для проведення ремонтних робіт у лютому 2021 року й за 11 місяців був повністю оновлений.

Поїзд обладнаний розетками з USB-роз'ємами для кожного пасажира, пеленальними столиками в головних вагонах, пандусами та місцями для перевезення людей із інвалідністю, тримачами для велосипедів, системами відеоспостереження, кондиціювання, вентиляції, пожежної сигналізації та пожежогасіння, вакуумними туалетами.

Раніше керівник пасажирського напряму УЗ Олександр Перцовський повідомляв, що другий поїзд Skoda вийде з ремонту у першій половині 2022 року.

Теги: #транспорт #skoda #поїзд #укрзалізниця
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