Події

09:46 29.12.2021

В Україні очікується погіршення погодних умов, у Приазов'ї оголошено червоний рівень небезпеки

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В Україні очікується погіршення погодних умов, у Приазов'ї оголошено червоний рівень небезпеки

У середу, 29 грудня, на всій території України очікується погіршення погодних умов, у зв'язку з чим оголошено I (жовтий) рівень небезпеки, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"29 грудня на дорогах країни ожеледиця; вночі у східних областях сильний сніг, подекуди з дощем, ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий)", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що вранці 29 грудня на узбережжі Азовського моря та в порту Маріуполь очікується "надзвичайна ожеледь", у зв'язку з чим було оголошено III (червоний) рівень небезпеки.

"Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів", - додають у ДСНС.

Теги: #погіршення #погода
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