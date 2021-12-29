29 грудня: Яке сьогодні свято

29 грудня у світі відзначають Міжнародний день збереження біологічної різноманітності та День віолончеліста. В Ірландії відзначають День Конституції. В Україні – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та Збройних Сил. Православна церква вшановує пам'ять святого пророка Аггея.

День інформаційно-медійних структур ЗС України

Наказ про встановлення свята підписаний 27 грудня 2010 року. 29 грудня 1991 року було призначено першого прес-секретаря військового відомства незалежної України та створено прес-службу Міністерства оборони України. Це стало початком становлення та формування у Збройних Силах України структур для повсякденного об'єктивного та оперативного інформування громадськості про діяльність українських військ та активного впливу на створення позитивного іміджу армії та армійських традицій у суспільстві.

Міжнародний день віолончелі

Міжнародний день віолончелі або День віолончеліста – неофіційне свято музикантів-віолончелістів і любителів музики, яке відзначають щороку, 29 грудня.

Датою для цього музичного свята обрано день народження видатного каталонського віолончеліста, диригента, композитора та музично-громадського діяча Пабло Казальса (1876-1973).

Пабло Казальса вважають одним із найкращих віолончелістів усіх часів та першим популяризатором віолончелі як сольного інструменту.

Церковне свято

У православній церкві 29 грудня вшановується пам'ять святого Аггея, відомого як одного з останніх пророків Старого Завіту, який жив у IV столітті. Саме Аггею приписують різні пророцтва, адресовані юдейському цареві Зоровавелю, а також первосвященику Ісуса, яким пророк дорікає за бездіяльність.

Саме Аггей спонукав представників влади продовжити реставрацію храму в Єрусалимі, яку раніше було припинено за ініціативи минулого правителя. Відомості про життя Аггея практично не збереглися, але в перекладі сказано, що в ранній юності він прийшов до Юдеї з Вавилону і передбачив повернення свого народу з єгипетського полону. Помер Аггей у Єрусалимі, де й був похований.

Традиції:

Заведено вважати, що святий Аггей є покровителем людської душі. Коли вона залишає тіло і шукає шлях, яким піти далі, саме Аггей допомагає вказати їй напрям. Цього дня потрібно помолитися за душі своїх померлих родичів та знайомих, за їхній спокій та умиротворення.

Також святий допомагає кожному знайти себе у земному світі, відкрити свої можливості, таланти та підказує призначення людини.

У цей день:

1891 - Томас Едісон запатентував радіо;

1911 - Ігор Сікорський на літаку власної конструкції С-6 встановив світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами - 111 км/год;

1937 - Набула чинності конституція Ірландії. Ірландська Вільна держава отримала офіційну назву "Ейре";

1940 - Лондон був підданий найпотужнішому за весь час Другої Світової війни нальоту німецьких бомбардувальників;

1964 - Поставлено під промислове навантаження перший турбогенератор Київської ГЕС;

1991 - Відкриті станції київського метро "Видубичі" та "Дружби народів";

1991 - Незалежність України визнала Народна Республіка Бангладеш;

1992 - Міністерство юстиції України зареєструвало Українську скаутську організацію "Пласт";

1995 - Відкриття метрополітену в Дніпропетровську (зараз Дніпро);

2008 - Почалася нова "газова війна" Росії проти України.

Іменини: Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро.