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20:25 28.12.2021

Зеленський підписав указ про передання готелю "Україна" Міністерству інфраструктури

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Зеленський підписав указ про передання готелю "Україна" Міністерству інфраструктури

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про передання державного підприємства "Готель "Україна" в Києві, яке перебуває в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

Відповідний указ №677/2021 28 грудня розміщено на сайті глави держави.

"Погодитися із пропозицією Міністерства інфраструктури України та Державного управління справами щодо передачі державного підприємства "Готель "Україна" (м. Київ, вул. Інститутська, 4), що перебуває в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства інфраструктури України", - зазначено в тексті указу.

Також президент постановив Кабміну та Держуправлінню справами забезпечити передання в установленому порядку готелю "Україна" з управління Державного управління справами до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

Указ набуває чинності з дня публікації.

У грудні цього року Мінінфраструктури України підписало меморандум про взаєморозуміння з катарським інвестором Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L з метою залучення інвестицій, розвитку туристичної та готельної інфраструктури. Зокрема, йдеться про інвестиції в модернізацію ДП "Готель "Україна".

Готель "Україна" розташований на вул. Інститутській, 4. Побудований у 1961 році. Спочатку готель називався "Москва". Готель перейменували у 2001 році з нагоди 10-річчя незалежності України.

Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L (ARTIC) - одна з провідних світових міжнародних готельних груп. Поточний інвестиційний портфель компанії містить 34 відомі та знакові об'єкти.

Теги: #указ #готель
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