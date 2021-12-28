Події

19:58 28.12.2021

Нова судова реформа 2021 р. не змінила судову систему

5 хв читати
Нова судова реформа 2021 р. не змінила судову систему

Судова реформа, що стартувала у 2021 році, не змінила судову систему, вважають опитані агентством "Інтерфакс-Україна" юристи.

У юридичній компанії "Омерта" нагадали, що в 2021 році президент Володимир Зеленський підписав два закони, що запускають судову реформу: закон про внесення змін до порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя (ВРП) і діяльність дисциплінарних інспекторів ВРП, а також змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" і деяких законів про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ)".

"Власне саму судову систему ці закони не змінили, зокрема, вони не стосуються Державної судової адміністрації. Реформа децентралізації та зміна територіального облаштування України спонукають владу до зміни кількості судів і їх місця розташування з усіма відповідними наслідками. Нині пріоритетним вважається "кущовий" спосіб формування нової "карти судів" - тобто за загального скорочення кількості судів будуть створені базові укрупнені суди в конкретних районах зі збереженням їхніх "філій". Такий варіант, зокрема, дасть змогу уникнути звільнення значної частини співробітників апаратів судів", - зазначили експерти "Омерти".

При цьому вони вважають, що на сьогодні суди ні процесуально, ні матеріально, ні організаційно не готові до укрупнення.

У свою чергу адвокат судової практики Asters Дмитро Монастирський, коментуючи найбільш відчутні зміни у сфері права у 2021 році, також відзначив реформу ВККС і ВРП, які запускаються відповідними законами.

"Очікується, що відновлення роботи ВККС зможе розв'язати проблему нестачі кадрів у судах, що, у свою чергу, має знизити навантаження на діючих суддів, прискорити розгляд справ і підвищити якість прийнятих рішень", - сказав він.

При цьому юрист зазначив, що ухвалення обох законів супроводжувалося критикою вирішального впливу іноземців у процесі реформування найважливіших органів судової влади України.

"Прибічники такого підходу вважають, що це єдиний спосіб уникнути корупції та призначити доброчесних кандидатів", - сказав він.

Експерт також нагадав про "кризу у відносинах між президентом і Конституційним судом України (КСУ), що виникла наприкінці 2020 року зі скасування важливих положень антикорупційного законодавства, а цього року тільки погіршилася".

"У березні президент Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення двох суддів КСУ. В українській судовій практиці вже були випадки, коли практика президентів звільняти з посад через "скасування призначення" визнавалася незаконною. Обидва судді оскаржили ці укази у Верховному Суді, а деякі народні депутати - в Конституційному. У серпні президент призначив конкурс на вакантні посади двох суддів КСУ і згодом відібрав двох кандидатів замість "звільнених". Проте КСУ відстрочив приведення до присяги нових суддів Конституційного суду України, доки не буде остаточно підтверджено, що посади за квотою президента України справді вакантні", - сказав Монастирський.

Коментуючи вплив пандемії COVID-19 на роботу судової системи у 2021 році, юрист сказав: "Судова система адаптувалася до роботи в умовах протиепідемічних обмежень, а початок вакцинації населення від COVID-19 ніяк не позначився на карантинних обмеженнях у судах - фактично вони не змінилися з минулого року".

При цьому Монастирський зазначив, що загалом "очевидно, що в судовій системі є значні проблеми з фінансуванням або з ефективним розподілом і використанням фінансових ресурсів". "Негативні наслідки такої ситуації загалом можуть не відчуватися, коли у справі беруть участь професійні представники, що регулярно цікавляться перебігом процесу", - сказав він.

Монастирський також зазначає, що в судовій системі відчувається незавершеність судової реформи.

"ВККСУ не працює з кінця 2019 року. Конкурсна комісія, яка має відновити діяльність цього органу, готується розпочати роботу. ВРП іще з літа припинила розгляд дисциплінарних скарг на суддів, тому що, за новим законом, їх мають розглядати дисциплінарні інспектори, яких іще не призначили. Етична рада, яка повинна відігравати ключову роль на подальших етапах реформування ВРП, розпочала роботу тільки наприкінці року", - сказав він.

За прогнозами юриста, існує імовірність, що реформу в нинішньому вигляді й не буде завершено взагалі. "Подальша доля судової реформи стане зрозуміліша за перше півріччя наступного року", - вважає він.

Зі свого боку партнер юркомпанії Arzinger Юрій Сухов і радник практики кримінального права і захисту бізнесу цієї компанії Олександр Максименко, підбиваючи підсумки 2021 року, відзначили роль ВАКС, "на який сьогодні можуть рівнятися інші судові інстанції".

"Раніше судова система відкрито боялася ухвалювати рішення у складних політичних справах. ВАКС істотно змінив таку політику. Відбулися зрушення у багатьох гучних справах: було призначено підготовчі засідання, а самі справи передано на судовий розгляд", - зазначили вони.

Водночас юристи вважають, що останнім часом адвокати відзначають тенденцію звинувачувального ухилу рішень.

"Якщо раніше не виникало питань до законності вироків, то нині спостерігається практика, яка не лише обмежує можливості сторони захисту, а й загалом суперечить раніше сформованим підходам судової системи. У багатьох випадках ВАКС лояльніший до сторони обвинувачення і заплющує очі на істотні порушення сторони обвинувачення, і ухвалює рішення, спираючись на громадський запит "покарання топ-корупціонерів". На підтвердження цього факту - завищені застави й небажання ухвалювати рішення на користь обвинувачуваного навіть за наявності доказів, що підтверджують його невинуватість", - сказали вони.

Водночас, за словами представників Arzinger, адвокати, як правило, відзначають високий рівень організації судових процесів ВАКС, відсутні нарікання на можливість доступу до матеріалів справи, відзначається високий рівень комунікації помічників і секретарів, наявність достатньої кількості часу для підготовки до судового засідання.

За їхніми прогнозами, у 2022 році слід очікувати збільшення кількості вироків, "оскільки ВАКС уже отримує ті кримінальні провадження, які роками розслідувалися в НАБУ і не були розглянуті".

"Уже найближчим часом ми побачимо, як зміниться співвідношення виправдувальних/обвинувальних вироків. Очікувано, що чималу роль у вирішенні проблем законності дій суддів ВАКС відіграє Верховний Суд, до якого доходитимуть справи, що пройшли першу й апеляційну інстанції Антикорупційного суду. Не виключено, що це зумовить зміни багатьох спірних правових позицій ВАКС", - вважають юристи.

За їхніми словами, Верховний Суд уже скасував кілька рішень ВАКС у зв'язку з процесуальними порушеннями як з боку правоохоронних органів, так і самих суддів, при цьому Антикорупційний суд і його апеляційна палата наполегливо заплющують очі на видимі порушення, що надалі призводитиме до аналогічних рішень Верховного Суду і як результат - до втрати довіри адвокатської спільноти.

Сухов і Максименко загалом позитивно оцінюють створення і функціонування ВАКС як складової системи судоустрою України, проте вважають: "Цей суд тоді повноцінно стоятиме на ногах, коли всі сторони кримінального провадження й усі верстви населення, зокрема чиновники, будуть упевнені в його справедливості та незаангажованості".

Теги: #реформа #думка #судова
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:15 24.12.2021
Зміни до законодавства про виконання військового обов'язку передбачають постановку жінок деяких професій на військовий облік, але не їх мобілізацію

Зміни до законодавства про виконання військового обов'язку передбачають постановку жінок деяких професій на військовий облік, але не їх мобілізацію

13:56 21.12.2021
Податкова реформа в Україні 2022 - світовий досвід та українські особливості

Податкова реформа в Україні 2022 - світовий досвід та українські особливості

07:43 21.12.2021
Корнієнко про підозру Порошенку у держзраді: Потрібно виконувати процесуальні дії відповідно до слідства

Корнієнко про підозру Порошенку у держзраді: Потрібно виконувати процесуальні дії відповідно до слідства

21:56 19.12.2021
Календарна реформа з уніфікацією дня святкування Різдва Христового не на часі – предстоятель ПЦУ

Календарна реформа з уніфікацією дня святкування Різдва Христового не на часі – предстоятель ПЦУ

19:53 15.12.2021
Кулеба назвав важливим політичним сигналом зустріч Зеленського з Макроном і Шольцом

Кулеба назвав важливим політичним сигналом зустріч Зеленського з Макроном і Шольцом

21:06 13.12.2021
Глава Європарламенту не бачить підстав сподіватися на швидке покращення відносин ЄС із РФ

Глава Європарламенту не бачить підстав сподіватися на швидке покращення відносин ЄС із РФ

19:47 03.12.2021
Державний бізнес зіштовхнеться із тими самими проблемами, що і приватний

Державний бізнес зіштовхнеться із тими самими проблемами, що і приватний

09:03 03.12.2021
Таліби для їхнього визнання ООН мають спочатку набути внутрішню та міжнародну легітимність

Таліби для їхнього визнання ООН мають спочатку набути внутрішню та міжнародну легітимність

22:07 01.12.2021
Запроваджений ВР новий механізм розрахунку роялті за видобуток залізної руди не вплине на стійкість "Метінвесту" та Ferrexpo

Запроваджений ВР новий механізм розрахунку роялті за видобуток залізної руди не вплине на стійкість "Метінвесту" та Ferrexpo

19:51 01.12.2021
Іпотечна програма під 5% не враховує реалій ринку нерухомості в Україні – експерт

Іпотечна програма під 5% не враховує реалій ринку нерухомості в Україні – експерт

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДБР порушило два кримінальні провадження проти колишнього заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі

Шмигаль доручив міністерствам розробити дорожню карту з розвитку системи реабілітації в Україні

Російські найманці порушили режим припинення вогню біля Катеринівки - штаб ООС

Засідання РНБО України перенесли на 30 грудня

В. о. генпрокурора України направляв спікерові ВР повідомлення щодо підозри, висуненої Порошенку, - ОГП

ОСТАННЄ

Держказначейство встигло виділити гроші на кисневі станції для українських лікарень, їх доправлять до медзакладів на початку 2022 року

До Ради внесено законопроект про добровільний військовий облік для жінок

Українська делегація у ТКГ ініціює позачергове засідання групи на 29 грудня

ДБР порушило два кримінальні провадження проти колишнього заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі

"Меморіал" обіцяє знайти законні способи продовжувати роботу

Ліквідація "Меморіалу" - удар по громадянському суспільству РФ, вважає генсек Ради Європи

Шмигаль доручив міністерствам розробити дорожню карту з розвитку системи реабілітації в Україні

Російські найманці порушили режим припинення вогню біля Катеринівки - штаб ООС

Засідання РНБО України перенесли на 30 грудня

В. о. генпрокурора України направляв спікерові ВР повідомлення щодо підозри, висуненої Порошенку, - ОГП

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА