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18:31 28.12.2021

Ліквідація "Меморіалу" - удар по громадянському суспільству РФ, вважає генсек Ради Європи

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Ліквідація "Меморіалу" - удар по громадянському суспільству РФ, вважає генсек Ради Європи

Росія продовжує віддалятися від загальноєвропейських цінностей, заявила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич у зв'язку з ліквідацією міжнародного історично-просвітницького товариства "Меморіал" (визнано в РФ НКО-іноагентом).

"Ліквідація "Міжнародного меморіалу" - руйнівна новина для громадянського суспільства в Російській Федерації. Існування і розвиток організацій громадянського суспільства є важливою опорою будь-якої європейської демократії. Проте Російська Федерація, схоже, все далі відходить від наших загальноєвропейських стандартів і цінностей", - ідеться в поширеній у вівторок заяві генсека Ради Європи.

Вона зазначила, що влада Росії проігнорувала неодноразові заклики Ради Європи переглянути "Закон про іноземних агентів" і відхилила пропозицію переглянути законодавство відповідно до Європейської конвенції про права людини.

"Це дуже прикро. Ми продовжуємо пропонувати нашу допомогу й досвід, але сьогодні настав темний день для громадянського суспільства в Російській Федерації", - зазначено в заяві Пейчинович-Бурич.

У свою чергу посол США в РФ Джон Салліван визнав судове рішення про ліквідацію "Меморіалу" спробою "стерти історію та придушити свободу слова"

Верховний суд (ВС) РФ за позовом Генеральної прокуратури РФ ліквідував у вівторок міжнародне історично-просвітницьке товариство "Меморіал". "Суд вирішив: позовну заяву генерального прокурора РФ задовольнити, ліквідувати Міжнародну громадську організацію "Міжнародне історично-просвітницьке, благодійне і правозахисне товариство "Меморіал" та її регіональні відділення та інші структурні організації", - оголосила рішення суддя Алла Назарова.

У листопаді стало відомо, що прокуратура має намір домагатися ліквідації двох структур "Меморіалу". Один позов - про ліквідацію просвітницького товариства "Меморіал" - Генпрокуратура подала до Верховного суду. Другу заяву - про ліквідацію правозахисного центру "Меморіал" - прокуратура Москви направила до Мосміськсуду.

Приводом для звернення до суду, як зазначалося в позові Генпрокуратури, стали неодноразові, грубі порушення "Меморіалом" законів РФ та інших правових актів.

У Генпрокуратурі стверджують, що "Меморіал" приховує "факт виконання функції іноземного агента", у зв'язку з чим товариство та його посадові обличчя з 2019 року неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності за порушення порядку діяльності іноагента.

Крім того, в наглядовому відомстві встановили, що "Меморіал" за наявності іноземного фінансування провадить політичну діяльність з метою впливу на державні рішення і формування громадської думки.

"Меморіал" претензії Генпрокуратури не визнав і наполягав, що законних підстав для ліквідації товариства немає.

У "Меморіалі" наголошували, що товариство та однойменний правозахисний центр уже виплатили штрафів сумарно більше ніж на 6 млн рублів, призначених їм за порушення законодавства про діяльність іноагентів.

Представники Мін'юсту РФ і Роскомнагляду підтримали позовні вимоги Генпрокуратури.

Позови про ліквідацію структур "Меморіалу" викликали громадський резонанс.

Нобелівські лауреати - екс-президент СРСР Михайло Горбачов і головний редактор "Нової газети" Дмитро Муратов - закликали Генпрокуратуру "відкликати позов із суду та врегулювати претензії в позасудовому порядку".

Процес у Верховному суді відвідали дипломати з понад 20 країн, зокрема зі США, Франції, Великої Британії.

Підтримати товариство до суду приходили численні прибічники.

Теги: #меморіал #рф #рада_європи
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