Засідання РНБО України перенесли на 30 грудня

Засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) перенесли на четвер, 30 грудня 2021 року.

"У зв'язку з тим, що президент України Володимир Зеленський розширив список питань, які вносяться до порядку денного засідання Ради національної безпеки і оборони України, засідання відбудеться 30 грудня 2021 року", - зазначено в повідомленні на сайті РНБО.

Раніше засідання Ради національної безпеки і оборони України планувалося на середу, 29 грудня.