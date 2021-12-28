СБУ зареєструвала заяву про вчинення злочину керівництвом України у зв'язку із закупівлею електроенергії та вугілля в РФ – депутат Геращенко

Народні депутати фракції "Європейська солідарність" зареєстрували в Службі безпеки України заяву про вчинення злочину керівництвом України у зв'язку із закупівлею електроенергії та вугілля в РФ, повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

"З Марією Іоновою зареєстрували в СБУ заяву про злочин з боку керівництва країни, за підписом народних депутатів "Європейської солідарності". У заяві зафіксовані факти співпраці з країною агресором, закупівлі командою Зеленського електроенергії та вугілля в РФ. Фактично це вугілля з вкрадених окупаційною владою шахт та фінансування Путіна з українського бюджету", - написала Геращенко на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

Вона нагадала, що раніше її колеги із фракції "Євросолідарності" зареєстрували аналогічні заяви в Офісі генпрокурора та Державному бюро розслідувань.

За словами Геращенко, депутати "Євросолідарності" заздалегідь звернулися до керівництва СБУ щодо можливості зустрічі, однак у депутатському прийомі було відмовлено. Після реєстрації заяви у вівторок, як уточнила Геращенко, надійшов "дзвінок щодо готовності зустрітися із народними депутатами одного із заступників керівника СБУ".

Також депутат повідомила про те, що під час реєстрації заяви депутати помітили стеження за собою.

"Якийсь молодик фіксував наше пересування і спілкування з журналістами. Довелося підійти до нього і зафільмувати. Молодик заявив, що не давав згоди його документувати... Ми, у свою чергу, інформуємо владу, що також не давали згоди нас документувати. Слідкувати. Прослуховувати. Тиснути. Шантажувати. Дискредитувати. Замовляти брудні медіакампанії", - додала Геращенко.