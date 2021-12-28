Саакашвілі знепритомнів після оголошення вимоги Мін'юсту Грузії перевезти його зі шпиталю до в'язниці

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі ввечері в понеділок знепритомнів після того, як представники пенітенціарної системи ознайомили його з рішенням Мін'юсту про переведення зі шпиталю в Горі до Руставської в'язниці, повідомила журналістам мати екс-президента Гіулі Аласанія.

У свою чергу, представник Народного захисника Грузії Анна Джаніашвілі, яка зустрілася з Саакашвілі у шпиталі, підтвердила інформацію Аласанія.

"Я бачилася з Міхеілом Саакашвілі, і він повідомив, що представники пенітенціарної служби увійшли до нього в палату і намагалися його вивести зі шпиталю. Саакашвілі заявив, що він чинив опір і в якийсь момент знепритомнів", - сказала Джаніашвілі.

Вона також повідомила, що Саакашвілі мав "дуже високий тиск, у зв'язку з чим лікарі госпіталю призупинили переведення екс-президента".

Особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе заявив журналістам, що увечері у понеділок його не впустили до госпіталю в Горі без пояснення причин.

Інформацію також підтвердила цивільна дружина Саакашвілі, депутат Верховної Ради України Єлизавета Ясько на своїй сторінці у Facebook.

Екс-президент Грузії, нині громадянин України Саакашвілі, таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі, після чого поміщено у в'язницю у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). Згодом, 20 листопада його було переведено до військового шпиталю в Горі.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальшованими.