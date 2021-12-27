Українці вже придбали понад 100 тис квитків на потяги за програмою "єПідтримка"

З моменту початку виплат коштів від держави вакцинованим українцям на спеціальні карти за програмою "єПідтримка" пасажири здійснили понад 100 тисяч транзакцій, купуючи квитки в чат-боті АТ "Укрзалізниця", на сайті booking.uz.gov.ua та на партнерських ресурсах, повідомила прес-служба "Укрзалізниці" у понеділок.

"За час дії програми станом на сьогодні пасажири витратили на залізничні квитки понад 42 млн грн. Середній чек однієї транзакції становить 420 грн", - наголошується у повідомленні.

Ліміт з оплати залізничних квитків карткою "єПідтримка" дорівнює сумі коштів на ній, тобто можна вибрати будь-який квиток на будь-який рейс у вагон будь-якого класу вартістю до 1000 грн та сплатити його у чат-боті Укрзалізниці, на сайті booking. uz.gov.ua або в касі, нагадали у прес-службі.

Щоб отримати спеціальну картку за програмою "еПідтримка" у застосунку банку або офлайн-відділенні, потрібно бути щепленим двома дозами вакцини та мати встановлений застосунок "Дія".