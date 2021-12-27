Унаслідок повеней у Бразилії загинули щонайменше 18 людей

Сильні повені в бразильському штаті Баїя призвели до загибелі щонайменше 18 осіб, понад 280 дістали поранень, повідомляє в понеділок CNN.

"Це жахлива трагедія. Я не можу згадати нічого подібного в новітній історії Баїї... Це справді лякає, дуже багато будинків і вулиць повністю пішли під воду", - заявив губернатор штату Руй Кошта. За його словами, від стихії постраждало близько 40 міст.

Майже 35 тис. осіб були змушені залишити свої оселі.

Метеорологічні агентства країни та служби, що здійснюють моніторинг стихійних лих, попереджають про ризик нових повеней і зсувів у Баїї. Згідно з їхніми даними, зливи триватимуть як мінімум до вівторка.