Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі сягнула майже 280 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі зросла до 279 млн 957 тис.80, свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса.

Від наслідків зараження коронавірусом у світі за час пандемії померли 5 млн 400 тис.

До країн із більше ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія і Бразилія.

Лідерство за кількістю захворілих і кількістю летальних випадків від COVID-19 зберігають США. Від початку пандемії в США виявлено 52 млн 283 тис. 305 випадків COVID-19. Кількість летальних випадків становить 816 тис.

Друге місце за кількістю захворілих посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 сягнула 34 млн 793 тис.333, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні зросла до 479 тис. 997 осіб.

На третьому місці перебуває Бразилія, де коронавірусом заразилися 22 млн 243 тис.266 осіб, з них померли 618 тис. 732.

Портал Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних щодо найважливіших світових подій, повідомив, що коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок понеділка 695. У США на 1 млн жителів померли 2 тис.509 осіб, Індії - 343, Бразилії - 2 тис. 879.