Події

09:57 27.12.2021

У Білорусі розпочали вакцинацію підлітків проти коронавірусу

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У Білорусі розпочали вакцинацію підлітків проти коронавірусу

У Білорусі в понеділок розпочалася вакцинація дітей від 12 років проти COVID-19, повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я республіки.

"Прищепити проти COVID-19 можна дітей віком 12-17 років. Для цього батькам або законним представникам необхідно підписати інформовану згоду на вакцинацію", - йдеться в повідомленні відомства.

Для вакцинації дітей пропонується інактивована китайська вакцина проти інфекції COVID-19 (Vero Cell).

"Вакцинацію можна пройти не раніше ніж через шість місяців після перенесеної дитиною інфекції COVID-19, відповідно до інструкції для медичного застосування імунобіологічного лікарського засобу, загальної характеристики лікарського препарату та за відсутності протипоказань до вакцинації в дітей", - наголосили в МОЗ Білорусі.

Теги: #підлітки #вакцинація #білорусь
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