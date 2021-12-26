У результаті вибуху газового балона у Кривому Розі госпіталізовано двох людей
У м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область) у прибудові біля приватного житлового будинку стався вибух газового балона, постраждало двоє людей, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
"26 грудня, о 14:05, у м. Кривий Ріг, у прибудові до приватного одноповерхового житлового будинку стався вибух газового балона (5 л) з подальшим горінням, у результаті якого постраждали 2 особи, які з опіками у стані середнього ступеня важкості госпіталізовані до лікарні", - зазначено у повідомленні.
Наголошується, що руйнувань тримальних конструкцій немає.
О 14:41 пожежу ліквідовано на площі 35 кв.
До гасіння залучалося 12 осіб та 3 од. техніки ДСНС.