Події

19:16 26.12.2021

Таліби скасували два міністерства і комісії, що курирували вибори

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Таліби скасували два міністерства і комісії, що курирували вибори

Рух "Талібан", який перебуває при владі в Афганістані, оголосив про скасування міністерства у парламентських справах і міністерство з питань миру, повідомляє в неділю Associated Press.

Крім того, таліби повідомили про припинення роботи двох спеціальних комісій, які опікувалися питаннями, пов'язаними з виборами.

Представник сформованого талібами уряду Біляль Карімі пояснив, що ці комісії "не потрібні у нинішній ситуації в Афганістані". Так само він пояснив і рішення скасувати два міністерства.

Associated Press нагадує, що раніше цього року таліби скасували і міністерство у справах жінок.

 

 

Теги: #таліби #афганістан #структура
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