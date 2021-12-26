Події

15:29 26.12.2021

Екіпаж китайської орбітальної станції вийшов у відкритий космос

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Екіпаж китайської орбітальної станції вийшов у відкритий космос

Два китайських тайконавти (космонавти) зі складу екіпажу національної орбітальної станції "Тяньгун" в неділю вийшли у відкритий космос для проведення планових робіт, повідомило Управління програми пілотованих польотів КНР (CMSA).

Вихід у космічний вакуум, що почався о 18:44 за пекінським часом (13:44 мск), здійснили Чжай Чжиган і Е Гуанфу. Їм асистує, перебуваючи на станції, жінка-тайконавт Ван Япін.

Це вже другий вихід у космос тайконавтів, які прибули на станцію на космічному кораблі "Шеньчжоу-13" 16 жовтня. Перший був здійснений 7 листопада астронавтами Чжай Чжиган і Ван Япін, яка стала першою в історії китайської космонавтики жінкою-тайконавтом, що вийшла у відкритий космос.

Під час першого виходу у відкритий космос, що тривав близько шести годин, тайконавти провели комплекс монтажних робіт з підключення зовнішніх систем станції.

Базовий модуль "Тяньхе" китайської орбітальної станції "Тяньгун" було виведено на орбіту 29 квітня. Із 17 червня до 16 вересня на станції вже працювали троє тайконавтів, які прибули на кораблі "Шеньчжоу-12". Під час тримісячного перебування вони провели різні експерименти, встановили і налагодили роботу бортового обладнання і двічі виходили у відкритий космос для монтажних робіт.

Створення повноцінної орбітальної станції має завершитися в 2022 році. До базового модуля планується ще шість запусків. Зокрема, до нього передбачається пристикувати два лабораторних модулі - "Веньтянь" і "Меньтянь". Крім того, в майбутній час на станцію будуть відправлені два вантажних кораблі і два пілотованих кораблі з тайконавтами.

Загальна вага станції "Тяньгун", яка перебуватиме на висоті 400 км, після завершення її будівництва становитиме близько 90 тонн. Вона буде в п'ять разів менша за Міжнародну космічну станцію і буде здатна на постійній основі приймати трьох членів екіпажу (і до шести при зміні екіпажів). Термін експлуатації китайської космічної станції становить близько 10 років.

Планується, що як складову частину станції на орбіту буде також виведено автономний модуль "Сюньтянь" з телескопом, діаметр дзеркала якого становить два метри. Він буде маневрувати на орбіті за допомогою своєї рухової установки і час від часу пристиковуватися до станції для дозаправки і обслуговування.

Теги: #космос #китай
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