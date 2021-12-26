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10:56 26.12.2021

Китайська влада не може впоратися з поширенням коронавірусу в місті Сіані

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Китайська влада не може впоратися з поширенням коронавірусу в місті Сіані

У місті Сіані китайської провінції Шеньсі минулої суботи було виявлено 155 нових випадків зараження COVID-19 з 158, що належать до категорії внутрішніх, а не ввезених з-за кордону, повідомив у неділю Держкомітет охорони здоров'я КНР.

"Поширення інфекції, незважаючи на жорсткі заходи локдауну, йде в місті по наростаючій: у четвер було зафіксовано 49 нових випадків, у п'ятницю - 75", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Держкомітету, для запобігання поширенню коронавірусу скасовані всі внутрішні авіарейси із Сіаня, обмежено рух поїздів і міжміського автотранспорту. Влада вимагає від жителів не залишати будинки, за винятком невідкладних випадків. Відвідувати магазини для придбання продуктів і товарів першої необхідності дозволено тільки одній людині в сім'ї один раз в два дні.

У повідомленнях не йдеться про те, який штам зафіксовано в Сіані. Наразі відомо про виявлення в країні семи випадків зараження штамом "Омікрон", який активно поширюється у світі. Чотири випадки підтверджені в місті Гуанчжоу (провінція Гуандун), два - в місті Чанша (провінція Хунань) і один - місті центрального підпорядкування Тяньцзіні.

Центральна комісія з перевірки дисципліни повідомила, що 26 чиновників в Сіані були притягнуті до відповідальності за погану роботу в сфері профілактики і боротьби з Covid-19.

Китайська влада стурбована поширенням інфекції всередині країни у зв'язку зі швидким стартом зимових Олімпійських ігор в Пекіні, запланованих на 4-20 лютого 2022 року.

Загалом у Китаї за час пандемії виявлено 101 тис. 77 випадків зараження коронавірусом і 4 тис. 636 летальних випадків, в 2021 році померла одна людина.

Теги: #covid_19 #китай
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