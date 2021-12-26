Поліцейські встановили особу іноземця, який вчинив ДТП у Сумській області

Поліцейські встановили особу водія, який вчинив ДТП у Сумській області та залишив місце події.

"22 грудня близько 23:40 патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Петропавлівській. За словами очевидців, водій автомобіля Infinity, не обравши безпечної швидкості руху, виїхав за межі проїжджої частини та допустив наїзд на перешкоду – будівлю. Місце ДТП водій залишив до приїзду вартових порядку", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили особу водія. Ним виявився 31-річний іноземець. Як пояснив сам чоловік, він розхвилювався через наслідки події. Більше того, він ще й не мав права керувати транспортними засобами.

Патрульні винесли ухвалу водію за ч.2 ст.126 (Управління транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП. Також на нього склали протоколи ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) та ст.122–4 (залишення місця скоєння ДТП) КУпАП.