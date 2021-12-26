Події

07:11 26.12.2021

Епіфаній привітав вірян з Різдвом

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Епіфаній привітав вірян з Різдвом

Київський митрополит Епіфаній привітав вірян з Різдвом, які святкують це свято 25 грудня.

"Сьогодні частина наших братів і сестер відзначають світле свято Різдва Христового. Понад два тисячоліття тому відбулося чудо Боговтілення, яке ознаменувало зміни у стосунках людини із Господом, оновлення зв'язку між Творцем та Його творінням", - написав Епіфаній на своїй сторінці у Facebook.

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) зазначив, що величну подію Різдва Христового вшановують усі християни, незалежно від календарної традиції та конфесійної приналежності.

"Тому від повноти помісної Української православної церкви вітаю всіх, хто сьогодні відзначає Різдво Христове. Нехай Господь благословить вас і ваших близьких, а світло Його любові освітлює ваші життя та вказує праведний шлях до спасіння", - зазначив він.

 

 

 

Теги: #епіфаній #різдво
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