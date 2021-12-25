Події

19:17 25.12.2021

На Донбасі російські найманці не порушували режим припинення вогню від початку доби

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На Донбасі російські найманці не порушували режим припинення вогню від початку доби

Російські найманці не порушували режим припинення вогню на Донбасі з початку суботи, 25 грудня, повідомили у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання щодо відображення та стримування збройної агресії Російської Федерації", - сказано в повідомленні у Facebook.

 

 

 

Теги: #зведення #оос
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