На Донбасі російські найманці не порушували режим припинення вогню від початку доби

Російські найманці не порушували режим припинення вогню на Донбасі з початку суботи, 25 грудня, повідомили у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання щодо відображення та стримування збройної агресії Російської Федерації", - сказано в повідомленні у Facebook.