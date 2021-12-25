Події

19:01 25.12.2021

Поліція не виявила вибухівку на території ТРЦ у Дарницькому районі Києва

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Поліція не виявила вибухівку на території ТРЦ у Дарницькому районі Києва

Анонімне повідомлення про замінування торговельно-розважального центру на Дніпровській набережній у Дарницькому районі столиці не підтвердилося, вибухівку не виявлено, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Під час огляду території фахівці вибухотехнічної служби не виявили жодних підозрілих предметів. На час перевірки було евакуйовано близько тисячі людей", - йдеться в повідомленні.

Наразі заклад відновив роботу у звичайному режимі.

Раніше до столичної поліції на спецлінію "102" надійшла інформація про замінування торговельно-розважального центру на Дніпровській набережній, що у Дарницькому районі Києва.

Зібрані відомості щодо цього факту зареєстровані в Дарницькому управлінні столичної поліції.

За даними ЗМІ, "замінували" ТРЦ River Mall.

 

 

Теги: #трц #мінування #київ
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