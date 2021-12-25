Події

15:41 25.12.2021

Католики в усьому світі зустріли Різдво в умовах обмежень через COVID-19

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Католики в усьому світі зустріли Різдво в умовах обмежень через COVID-19

Католики в усьому світі зустріли Різдво в умовах обмежень через штам "омікрон" COVID-19, повідомляють західні ЗМІ.

У суботу з промовою Urbi et orbi ("До міста і до світу") у Ватикані виступив Папа Римський Франциск. Він заявив, що здатність людей до соціальних відносин під час пандемії зазнає серйозного випробування; зростає тенденція до заглиблення в себе, до самотності, до відмови виходити, зустрічатися, робити щось разом. Понтифік закликав вірян не забувати про конфлікти, які, "здається, ніколи не закінчуються, і ми їх уже не помічаємо". "Ми так звикли до того, що величезні трагедії минають практично в замовчуванні, й ризикуємо залишитися байдужими до волання болю і відчаю багатьох наших братів і сестер", - сказав він.

У Віфлеємі, куди традиційно приїжджають десятки тисяч католиків з усього світу, щоб зустріти Різдво, цього року не було туристів. В'їзд до цього міста, розташованого на палестинських територіях, контролює Ізраїль. Цього року влада країни закрила для туристів кордони, щоб не допускати спалаху заражень через "омікрон". Тому у Віфлеємі в 2021 році Різдво зустрічали тільки місцеві католики.

У Франції різдвяна служба також другий рік поспіль відбулася під тінню коронавірусу. Парафіяни в масках зібралися в церкві Сен-Жермен-л'Оксеруа навпроти Лувру, там їм запропонували перед входом продезінфікувати руки, розміщували їх із дотриманням дистанції. Діти в хорі співали також у масках і з дистанцією на подіумі. Для участі в службі вони мали здати негативний тест на COVID-19.

Напередодні Різдва Франція зафіксувала рекордну кількість випадків зараження, кількість госпіталізованих із COVID-19 у країні також зростає. Але уряд Франції поки що утримався від запровадження комендантської години або інших обмежень на святкові заходи.

Службу проводив настоятель закритого Собору Паризької Богоматері Патрик Шове. У своєму зверненні до вірян він заявив, що так само, як вогонь спустошив Нотр-Дам, пандемія спустошила спільноти, цілі міста та сім'ї. За його словами, ізоляція дезорієнтувала, втомила та емоційно виснажила людей.

"Різдво - це надія. Ми маємо продовжувати боротися, щоб досягти точки, де ми зможемо спробувати побачити світло в кінці тунелю", - додав Шове.

В Іспанії з різдвяною промовою виступив король Феліпе VI. Він закликав підданих до пильності, оскільки коронавірус продовжує поширюватися, незважаючи на те, що завдяки вакцинації нинішня обстановка на Різдво складається більш сприятливо, ніж минулого року.

"Ми бачимо, що вірус усе ще здатний завдавати шкоди різними способами. Ризик не зник", - заявив він.

У Португалії опівночі з настанням Різдва почали діяти нові обмежувальні заходи, спрямовані на те, щоб не допустити в країні масштабного спалаху заражень. За кілька днів до свята в Португалії почали виявляти дедалі більше випадків зараження. У зв'язку з цим влада вирішила закрити бари та нічні клуби, рекомендувати громадянам перейти на роботу з дому. Напередодні нового року будуть заборонені зібрання більше ніж по 10 осіб.

Понад 4,3 тис. рейсів скасували світові авіакомпанії в США і Європі на різдвяні вихідні у зв'язку з поширенням COVID-19 і, зокрема, штаму "Омікрон".

Тільки у п'ятницю - переддень католицького Різдва, на який за традицією припадає пік різдвяних перельотів, авіаперевізники в усьому світі скасували щонайменше 2 тис. 366 рейсів.

Майже 280 рейсів скасували у п'ятницю американські авіакомпанії United Airlines і Delta Air Lines, пославшись на брак персоналу на тлі сплеску COVID-19.

Теги: #святкування #різдво
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