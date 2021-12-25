Події

07:12 25.12.2021

"Філіп Морріс" запустила переробку електронних пристроїв

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"Філіп Морріс" запустила переробку електронних пристроїв

Тютюнова компанія "Філіп Морріс" заявила про початок переробки електронних пристроїв, які компанія продає в Україні: IQOS, IQOS VEEV та lil.

"Користувачі можуть здати старий пристрій у будь-якому магазині IQOS Space. Звідти електроніка відправляється на переробку до міжнародного партнера Філіп Морріс - "Флекстронікс Інтернешнл Кфт." (Угорщина)", - йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з ним, на переробку з України до Угорщини вже надійшло близько 608 тис. одиниць продукції, зокрема девайси, холдери та зарядки для пристроїв, які компанія зібрала завдяки програмам обміну.

Компанія зазначає, що здати на переробку можна використані стіки, поди, картриджі та навіть електронні цигарки інших виробників, їхню утилізацію забезпечує український партнер "Філіп Морріс" - ТОВ "Центр управління відходами".

Philip Morris International раніше заявила про мету до 2025 забезпечити можливість стовідсоткової переробки своїх бездимних пристроїв, а також на 50% знизити обсяги пластикових відходів від власної продукції. У 2020 році компанія досягла показника 84% з переробки пристроїв IQOS (відсоток від ваги кожного пристрою).

 

 

Теги: #філіп_морріс #переробка #iqos
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