Події

21:02 24.12.2021

В Італії другий день поспіль фіксують рекорд із захворюваності COVID-19 і за кількістю тестів

1 хв читати
В Італії другий день поспіль фіксують рекорд із захворюваності COVID-19 і за кількістю тестів

В Італії за добу виявили понад 50,5 тис. випадків коронавірусу, повідомляють у п'ятницю італійські ЗМІ з посиланням на МОЗ країни.

Це найвищий показник країни за весь час пандемії. Попереднім рекордом вважався приріст 44,5 тис., зареєстрований напередодні.

За добу в Італії провели майже 930 тис. тестів на коронавірус, що також стало рекордом.

За останні 24 години в результаті коронавірусу в Італії померла 141 людина, що менше, ніж у четвер, коли померли 168 людей, заражених COVID-19.

Італія вважається у Європі однією з країн, де діють найсуворіші заходи для боротьби з поширенням інфекції. Зокрема, влада запровадила суворі вимоги щодо вакцинації всього населення.

 

 

Теги: #італія #коронавірус #рекорд
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:30 24.12.2021
У Франції другий день поспіль фіксують рекорд з нових випадків COVID-19 - понад 94 тис. випадків за добу

У Франції другий день поспіль фіксують рекорд з нових випадків COVID-19 - понад 94 тис. випадків за добу

19:29 24.12.2021
У Великій Британії знову встановлено рекорд із захворюваності на COVID-19 - понад 122 тис. випадків за добу

У Великій Британії знову встановлено рекорд із захворюваності на COVID-19 - понад 122 тис. випадків за добу

19:27 24.12.2021
Константинопольський патріарх Варфоломій захворів на коронавірус

Константинопольський патріарх Варфоломій захворів на коронавірус

08:50 24.12.2021
Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 278 млн

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 278 млн

08:23 24.12.2021
В Україні за добу виявили 6 647 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 14 874 особи, 248 померли

В Україні за добу виявили 6 647 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 14 874 особи, 248 померли

07:58 24.12.2021
Усіх співробітників Ватикану зобов'язали зробити щеплення від коронавірусу або надати докази одужання

Усіх співробітників Ватикану зобов'язали зробити щеплення від коронавірусу або надати докази одужання

20:17 23.12.2021
Влада Франції вперше з початку пандемії виявила 88 тис. випадків COVID-19 за добу

Влада Франції вперше з початку пандемії виявила 88 тис. випадків COVID-19 за добу

16:02 23.12.2021
Російський "конвой" доставив в ОРДО понад 270 тис. доз "Супутника Лайт"

Російський "конвой" доставив в ОРДО понад 270 тис. доз "Супутника Лайт"

15:44 23.12.2021
Путін заявив, що Італія могла б стати посередником у переговорах РФ-НАТО щодо гарантій безпеки

Путін заявив, що Італія могла б стати посередником у переговорах РФ-НАТО щодо гарантій безпеки

12:46 23.12.2021
Бустер китайської вакцини Sinovac не захищає від штаму "омікрон" - ЗМІ

Бустер китайської вакцини Sinovac не захищає від штаму "омікрон" - ЗМІ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Дмитра Луніна в.о. голови Полтавської ОДА

Зеленський призначив Синєгубова головою Харківської ОДА

Конкурсна комісія з обрання голови САП завершила засідання у п'ятницю, так і не затвердивши переможця конкурсу

Конкурсна комісія не проголосувала за рішення затвердити кандидатуру Клименка на посаду керівника САП та подати її на погодження до Офісу генпрокурора

Конкурсна комісія з обрання керівника САП знову не затвердила результати конкурсу, за якими перемагає детектив Клименко

ОСТАННЄ

Зміни до законодавства про виконання військового обов'язку передбачають постановку жінок деяких професій на військовий облік, але не їх мобілізацію

Зеленський призначив Дмитра Луніна в.о. голови Полтавської ОДА

Зеленський призначив Синєгубова головою Харківської ОДА

НАЗК виявило ознаки кримінального злочину у деклараціях двох суддів КСУ

У ЦПК обвинуватили Офіс президента у зриві затвердження переможця конкурсу на керівника САП

Конкурсна комісія з обрання голови САП завершила засідання у п'ятницю, так і не затвердивши переможця конкурсу

Радник Шольца та Козак зустрінуться у січні та обговорять тему України

Президент Молдови заявляє, що до її планів не входить зустріч із лідером Придністров'я

У Франції побоюються, що "омікрон" у січні паралізує економіку, життєво важливі служби

Конкурсна комісія не проголосувала за рішення затвердити кандидатуру Клименка на посаду керівника САП та подати її на погодження до Офісу генпрокурора

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА