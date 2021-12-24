В Італії другий день поспіль фіксують рекорд із захворюваності COVID-19 і за кількістю тестів

В Італії за добу виявили понад 50,5 тис. випадків коронавірусу, повідомляють у п'ятницю італійські ЗМІ з посиланням на МОЗ країни.

Це найвищий показник країни за весь час пандемії. Попереднім рекордом вважався приріст 44,5 тис., зареєстрований напередодні.

За добу в Італії провели майже 930 тис. тестів на коронавірус, що також стало рекордом.

За останні 24 години в результаті коронавірусу в Італії померла 141 людина, що менше, ніж у четвер, коли померли 168 людей, заражених COVID-19.

Італія вважається у Європі однією з країн, де діють найсуворіші заходи для боротьби з поширенням інфекції. Зокрема, влада запровадила суворі вимоги щодо вакцинації всього населення.