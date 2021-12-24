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18:58 24.12.2021

Київ не планує відновлювати історичну будівлю швидкої допомоги у 2022 році

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Київ не планує відновлювати історичну будівлю швидкої допомоги у 2022 році

Балансоутримувач пам'ятки архітектури місцевого значення - садиби Товариства швидкої допомоги - не запитував кошти для її консервації чи реставрації у 2022 році, повідомила директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург агентству "Інтерфакс-Україна".

"КП "Інженерний центр" як замовник робіт із реконструкції Київської міської клінічної лікарні №16 (Київського міського клінічного ендокринологічного центру, КМКЕЦ) на вул. Рейтарській, 22 пропозицій щодо капітальних вкладень до департаменту охорони здоров'я на 2021-2022 рік не подавав", - відповіла Гінзбург на інформаційний запит агентства.

Вона нагадала, що розпорядженням КМДА від 4 липня 2005 року №1140 "Про затвердження заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази міських лікарень та пологових будинків на 2005-2015 роки" замовником робіт із реконструкції будівлі комунального некомерційного підприємства КМКЕЦ за зазначеною адресою визначено комунальне підприємство "Інженерний центр".

Далі, 25 вересня 2008 року було отримано позитивний експертний висновок комплексної держекспертизи ("Київдержбудекспертиза" - ІФ) проекту реконструкції будівлі, кошторисна вартість становила 378 тис. 301,59 грн. Проект реконструкції було затверджено розпорядженням КМДА №54 від 21 січня 2009 року. Проте всі ці роки жодних робіт на об'єкті проводилося, і наразі історична будівля стоїть із вибитими вікнами.

"Департамент охорони здоров'я не є балансоутримувачем будівлі за адресою вул. Рейтарська, 22. Відповідно до статутних документів, комунальні некомерційні підприємства, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, є самостійними юрособами, поточне керівництво якими здійснює директор, який несе персональну відповідальність та виконання ним своїх функцій", - наголосила Гінзбург.

На момент підготовки матеріалу агентство "Інтерфакс-Україна" не отримало відповіді на свій інформзапит від балансоутримувача про план консервації та реставрації пам'ятки, а також інформації від Департаменту охорони культурної спадщини КМДА про штрафи, виписані балансоутримувачу за неналежне відношення до пам'ятки.

КП "Інженерний центр" створено у 2004 році, статутний капітал - 2 млн 320 тис. грн, директор Михайло Терентьєв.

Будівля на вул. Рейтарській, 22 ("Будинок швидкої допомоги") є пам'яткою архітектури (охоронний №97, рішення виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 21 січня 1986 року). Побудована 1914-го за проектом Йосипа Зекцера на кошти київських меценатів, які заснували Товариство швидкої медичної допомоги. У Києві перша швидка з'явилася раніше, ніж у інших містах Російської імперії, і навіть Парижі. У 20-х роках ХХ століття будівлю займало Міністерство народного здоров'я Української Держави та УНР.

Теги: #швидка_допомога #нерухомість #садиба
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