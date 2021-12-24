Події

16:14 24.12.2021

Єрмак заявив про відсутність у нього президентських амбіцій

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Єрмак заявив про відсутність у нього президентських амбіцій

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявляє про відсутність у нього президентських амбіцій та наміри залишити посаду із завершенням каденції чинного президента Володимира Зеленського.

В інтерв'ю виданню "Фокус", оприлюдненому в п'ятницю, на запитання, чи є у нього президентські амбіції, Єрмак відповів: "Ні. Я вважаю, що у нас наразі найкращий президент за весь час".

"Я завжди повторював, що прийшов з ним і піду з ним", - додав він.

За словами голови Офісу президента, Зеленський "залишився порядною, чесною людиною", при цьому за час президентства "став суворішим, бо щодня чути про себе потоки бруду - це непросто".

"За короткий час йому довелося стати фахівцем у багатьох сферах, і, повірте, ті, хто каже, що його тримають у теплій ванні, його не знають або на щось сильно ображені. Він сам завжди приймає рішення і в будь-якому питанні докопується до істини", - розповів Єрмак.

Теги: #амбіції #єрмак
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