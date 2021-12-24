Адвокати Порошенка чекають на інформацію від суду та Офісу генпрокурора щодо клопотання про арешт Порошенка

Захист п'ятого президента України Петра Порошенка очікує офіційної інформації з Печерського районного суду Києва та з Офісу генпрокурора щодо подання клопотання до суду про обрання запобіжного заходу Порошенку у вигляді арешту з альтернативою застави в 1 млрд грн у справі про постачання вугілля з окупованої території.

"Така інформація цілком може бути правдивою, тим паче що ці органи мовчать і своїх коментарів не дають", – сказав на брифінгу в п'ятницю в Києві адвокат Порошенка Ігор Головань.

Адвокат Ілля Новіков уточнив:"Нам поки що не відомо, чи ухвалив Печерський або інший суд рішення стосовно арешту Петра Порошенка (заочно), ми орієнтуємося на інформацію в ЗМІ... Достовірно ми знаємо, що таке рішення не ухвалювалося у присутності адвокатів Порошенка".

За його словами, якщо було подано до суду відповідне клопотання, то "його буде розглянуто в таємному режимі".

"Ми очікуємо будь-якої інформації з Печерського суду... Очікуємо інформації від Офісу генпрокурора, щоб вони спростували або підтвердили наявність такого клопотання, і чекаємо, що нам своєчасно повідомлять про розгляд такого клопотання", - додав він.