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15:01 24.12.2021

Гібридна війна стає інтенсивнішою і набуває нових форм - глава СБУ

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Гібридна війна стає інтенсивнішою і набуває нових форм - глава СБУ

Керівник Служби безпеки України Іван Баканов заявляє, що гібридна війна стає дедалі інтенсивнішою і набуває нових форм, оскільки спецслужби РФ технічно й кадрово посилили підрозділи, що працюють проти України, повідомляється на сайті президента України.

Отже, за словами глави СБУ, диверсійно-підривна робота та вербувальна активність РФ зростатимуть. "Роль Служби безпеки у збереженні української державності посилюється. Від сучасної та компетентної спецслужби залежать державна безпека і внутрішня стабільність у країні", – сказав Баканов на підсумковому засіданні колегії СБУ в Києві за участю президента України.

За його словами, в 2021 році СБУ у співпраці з представниками інших силових структур успішно справлялася з ключовими загрозами державній безпеці. Зокрема, це масштабні військові навчання на кордоні, вибори до російських органів влади на окупованих територіях України, міграційна криза на кордоні Білорусі та країн ЄС, кібератаки на органи влади та проведення спеціальних інформаційних операцій проти нашої країни.

"Це був рік системного захисту інтересів держави. СБУ стала дієвим інструментом у роботі РНБО. Ми скоординовано й ефективно протидіяли гібридній війні, дестабілізації, працювали над збереженням економічного потенціалу країни", – зазначив Баканов.

Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, зазначив, що гарантування безпеки України сьогодні є першим пріоритетом держави.

Підбиваючи підсумки року, президент зазначив, що СБУ нарешті перестала бути кошмаром для бізнесу, що відзначив представник Ради бізнес-омбудсмена, і "стала кошмаром для зрадників, сепаратистів, контрабандистів".

Серед найважливіших завдань на 2022 рік Зеленський назвав захист національних інтересів і державності, протидію російській агресії та гібридній війні, захист критичної інфраструктури, контррозвідувальну діяльність. Іншими важливими напрямами, на думку президента, є боротьба з тероризмом у всіх його проявах, а також кібербезпека, зокрема захист інформаційних ресурсів держави та блокування впливу пропаганди.

"Це сильні дестабілізаційні чинники, які будуть використовувати як ззовні, так і, на жаль, зсередини нашої країни", - сказав Зеленський, висловивши переконання, що в офіцерів СБУ достатньо досвіду, умінь і навичок, щоб успішно виконати всі поставлені завдання.

Теги: #баканов #гібридна_війна
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