Події

11:43 24.12.2021

У Київському метро повідомили про тимчасові проблеми з оплатою проїзду

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У Київському метро повідомили про тимчасові проблеми з оплатою проїзду

Технічний збій стався у київському дата-центрі у п'ятницю, який призвів до збоїв під час купівлі квитків у громадському транспорті, повідомляється на сайті Київського метрополітену з посиланням на повідомлення КП "ГІОЦ".

"Наразі можна скористатися лише квитками, що вже були придбані, та оплатити проїзд банківською карткою безпосередньо на турнікеті. Фахівці КП "ГІОЦ" вже докладають максимум зусиль, щоб усунути причини збою. Про повноцінне відновлення роботи буде одразу повідомлено. Просимо вибачення за незручності!" - йдеться у повідомленні.

Теги: #збій #метро #оплата
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