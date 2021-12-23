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18:42 23.12.2021

МЗС Великої Британії засудило Росію за агресивні висловлювання на адресу України та НАТО

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МЗС Великої Британії засудило Росію за агресивні висловлювання на адресу України та НАТО

Лондон засуджує Росію за її різкі висловлювання на адресу України та НАТО й водночас вітає її готовність розпочати переговори в січні, йдеться в заяві міністра закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

"Я засуджую агресивні та провокаційні висловлювання Кремля на адресу України та НАТО. НАТО - оборонний альянс, а Україна продовжує демонструвати похвальну стриманість перед лицем провокацій та агресії Росії", - наголошується в її заяві.

За словами Ліз Трасс, "будь-яке вторгнення Росії було б великою стратегічною помилкою". Вона зазначила, що відповідь на подібні дії може бути жорсткою й скоординованою, санкції, які можуть запровадити країни Заходу", стануть сильним ударом по інтересах та економіці Росії". Тому вона вважає єдиним виходом із ситуації діалог і вітає факт, що Росія висловлює готовність до нього.

"Єдиний вихід із нинішньої ситуації для Росії - через діалог, і я вітаю факт, що Росія висловила готовність провести переговори в січні", - наголошується в заяві.

Теги: #великобританія #агресія_рф
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