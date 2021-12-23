Військовий облік для жінок - це не призов на військову службу, пояснили у командуванні Сухопутних військ

Взяття на військовий облік військовозобов'язаних жінок - це не призов на військову службу, пояснив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач.

"Це абсолютно дві різні категорії, і сьогодні ніхто нікого не призиває на військову службу без їхньої згоди", - сказав Горбач на брифінгу у Києві у четвер.

Він нагадав, що роботу щодо змін до законодавства було розпочато ще у 2020 році, а у березні 2021 року було внесено зміни до статті першої частини 11, де було зазначено, що всі жінки, які мають спеціальність чи професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю, визначеною переліком, який затверджено наказом Міністерства оборони, та придатні для проходження військової служби за станом здоров'я, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.

За словами Горбача, взяття на військовий облік жінок має відбутися до кінця 2022 року.

"До кінця 2022 року жоден керівник підприємства, установи, організації, де працюють жінки, які мають стати на військовий облік, а також самі жінки, які мають ставати на військовий облік, до цього часу однозначно не притягуватимуться до жодної відповідальності, тобто адміністративні санкції з боку начальників територіальних центрів комплектування до них не застосовуватимуться", - зазначив він.

Горбач наголосив, що ціллю цієї роботи є приведення військового обліку людських ресурсів на території держави до вимог чинного законодавства, в результаті якого буде чітке уявлення щодо наявності дефіцитних військово-облікових спеціальностей, які у разі потреби в майбутньому можуть бути використані надалі для оборони держави.

Начальник Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Валерій Куценко звернув увагу на те, що алгоритм взяття жінок на військовий облік нічим не відрізняється від алгоритму взяття на військовий облік військовозобов'язаних чоловіків.

"Є визначений перелік професій, які мають бути взяті на військовий облік за спорідненими військово-обліковими спеціальностями", - зазначив він.

Куценко додав, що жінка має повідомити своєму керівнику підприємства, з'явитися в територіальному центрі комплектування до кінця 2022 року та з'ясувати, чи підлягає вона військовому обліку.

"Жінка - майбутній військовозобов'язаний пише заяву про те, що вона хоче стати на військовий облік, вона додає відповідні копії та оригінали документів: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про завершення навчального закладу, довідку з роботи, на якій спеціальності вона працює наразі, і тоді начальник територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем її реєстрації прийме рішення, чи підлягає вона військовому обліку, і якщо вона підлягає цьому обліку, вона буде направлена для проходження військово-лікарської комісії там же, за місцем реєстрації свого проживання", - пояснив він.

Куценко зазначив, що незалежно від форм власності підприємства, установи та організації всі вони ведуть первинний облік військовозобов'язаних.

Водночас він повідомив, що фізичні особи-підприємці такого обліку не ведуть і відповідальність за облік військовозобов'язаних не несуть.

"Це покладається на осіб, які зареєстровані на неї за договорами, які працюють із нею, якщо вона не є керівником установи, організації, підприємства", - наголосив Куценко.